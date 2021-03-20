Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Новая гостевая форма «Реала»

20 Марта 2021, 13:08,

На страницах портала Footyheadlines опубликован снимок гостевой формы мадридского «Реала» на следующий сезон. Новый комплект экипировки «королевского» клуба будет выполнен в трех цветах - синем, белом и оранжевом.

Техническим партнером испанского гранда является немецкая компания Adidas.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана набрали 57 баллов после 27 туров. «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на шесть очков.

В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский коллектив встретится с «Ливерпулем».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид
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