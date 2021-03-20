Назван лучший клуб десятилетия в Европе

Составлен топ-10 лучших европейских команд десятилетия. Об этом сообщается на сайте международной федерации футбольной истории и статистики.

Этот рейтинг был составлен по суммарному количеству баллов, набранных командами в период с 2011-го по 2020-й год в рейтинге IFFHS.

Первое место заняла каталонская «Барселона», в активе «сине-гранатовых» 2877 очков. Вторым стал мадридский «Реал» (2782), а топ-3 замкнула мюнхенская «Бавария» (2594,5).

В десятку лучших рейтинга IFFHS также попали: «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал».