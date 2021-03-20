Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Назван лучший клуб десятилетия в Европе

20 Марта 2021, 12:48,

Составлен топ-10 лучших европейских команд десятилетия. Об этом сообщается на сайте международной федерации футбольной истории и статистики.

Этот рейтинг был составлен по суммарному количеству баллов, набранных командами в период с 2011-го по 2020-й год в рейтинге IFFHS.

Первое место заняла каталонская «Барселона», в активе «сине-гранатовых» 2877 очков. Вторым стал мадридский «Реал» (2782), а топ-3 замкнула мюнхенская «Бавария» (2594,5).

В десятку лучших рейтинга IFFHS также попали: «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Бавария
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Комментарии (1)
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Underdog
20 Марта 2021, 13:10

Это где же можно насобирать столько очков?
2877 делим на 10 лет. Равно 287.7 за год. в чемпе 114 очков,в ЛЧ 18. И это максимальный результат.
Ок. Даже если посчитаем кубок короля и плей-офф ЛЧ(ведь там очки не насчитываются), то до 287 очков за год ещё очень как далеко

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