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Рамос не поможет «Реалу» в матче с «Сельтой»

20 Марта 2021, 10:05,

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет своей команде в поединке 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Об этом рапортует газета Marca.

Источник сообщает, что главный тренер «королевского» клуба Зинедин Зидан не собирается рисковать здоровьем капитана команды. Рамос получил травму в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1). Из-за повреждения Серхио не смог полностью провести вчерашнюю тренировку.

Поединок между «Реалом» и «Сельтой» пройдет в субботу, 20-го марта, в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Сельта, Серхио Рамос
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