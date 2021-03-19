Вратарь «Реала» Лунин женился в... спортивном костюме

Второй вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей девушке Анастасии Тамазовой. Судя по снимкам в «Инстаграме» футболиста, брак был заключен в посольстве Украины в Испании. При этом Лунин был облачен в спортивный костюм.

- Женаты. 18.03.21. Очень особенный и важный день в нашей жизни. Я люблю тебя, - написал Лунин под снимком.

Текущий сезон сложно назвать успешным для украинца. После арендных отрезков в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо» он наконец-то остался в первой команде «Реала», но вышел на поле только раз - в проигранном кубковом матче с «Алькояно».