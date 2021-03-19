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​Родриго: «Бензема – лучший футболист в мире»

19 Марта 2021, 19:46,

Молодой нападающий «Реала» Родриго удивил ответом на вопрос о том, кто является лучшим футболистом в мире.

«Карим Бензема», - ответил Родриго в интервью официальному сайту ФИФА. «Это исключительный футболист. Он проводит невероятный сезон, он провёл невероятный прошлый сезон, он провёл несколько невероятных сезонов в своей карьере раньше. Играть рядом с Бензема – большая честь. Мне очень нравится, что я могу снабжать его передачами. Его способность результативно завершать атаки - великолепна. И он действительно классный парень», - сказал Родриго.

Двадцатилетний Родриго проводит в «Реале» второй сезон.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Родриго
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