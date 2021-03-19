Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Черышев возобновил тренировки

19 Марта 2021, 17:30,

Пресс-служба «Валенсии» в Twitter сообщила о том, что российский хавбек команды Денис Черышев вернулся к тренировкам.

В последний раз Черышев играл за «Валенсию» почти два месяца назад – в матче против «Атлетико» двадцать четвёртого января. С тех пор полузащитник восстанавливался от мышечного повреждения.

В ближайшее воскресенье, двадцать первого марта, «Валенсия» в родных стенах сыграет против четвертьфиналиста Лиги Европы в лице «Гранады». «Летучие мыши» на текущий момент занимают только двенадцатое место в турнирной таблице испанской Примеры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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