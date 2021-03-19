Суарес планирует покинуть «Атлетико»

Центрфорвард Луис Суарес, выступающий за мадридский «Атлетико», задумался над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, у 34-летнего уругвайца натянутые отношения с наставником команды Диего Симеоне. Суарес намерен воспользоваться пунктом в трудовом договоре, согласно которому он имеет право покинуть «матрасников» грядущим летом.

Луис перешел в мадридский клуб из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард сыграл 24 матча, записав на свой счет 18 голов (три - с пенальти) и два ассиста.