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Суарес планирует покинуть «Атлетико»

19 Марта 2021, 13:51,

Центрфорвард Луис Суарес, выступающий за мадридский «Атлетико», задумался над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, у 34-летнего уругвайца натянутые отношения с наставником команды Диего Симеоне. Суарес намерен воспользоваться пунктом в трудовом договоре, согласно которому он имеет право покинуть «матрасников» грядущим летом.

Луис перешел в мадридский клуб из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард сыграл 24 матча, записав на свой счет 18 голов (три - с пенальти) и два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
19 Марта 2021, 14:24

гумен курнул и залез в мозг Суаресу..

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