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Роналдо станет отцом в пятый раз, несмотря на вазэктомию

19 Марта 2021, 09:08,

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо в пятый раз станет отцом. Девушка экс-футболиста Селина Локс сообщила о своей беременности.

«У меня нет слов, чтобы описать этот момент. Новый этап жизни и большая ответственность. Ранее я задавалась вопросом, когда наступит этот момент. Теперь я счастлива», - гласит сообщение девушки Роналдо в «Инстаграме».

Стоит отметить, что в 2010-м году легендарный бразилец сделал вазэктомию. Это хирургическое вмешательство, которое является одним из видов контрацепции.

За свою карьеру Роналдо поиграл за каталонскую «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал» и «Милан».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роналдо
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