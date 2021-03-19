Роналдо станет отцом в пятый раз, несмотря на вазэктомию

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо в пятый раз станет отцом. Девушка экс-футболиста Селина Локс сообщила о своей беременности.

«У меня нет слов, чтобы описать этот момент. Новый этап жизни и большая ответственность. Ранее я задавалась вопросом, когда наступит этот момент. Теперь я счастлива», - гласит сообщение девушки Роналдо в «Инстаграме».

Стоит отметить, что в 2010-м году легендарный бразилец сделал вазэктомию. Это хирургическое вмешательство, которое является одним из видов контрацепции.

За свою карьеру Роналдо поиграл за каталонскую «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал» и «Милан».