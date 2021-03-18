​Лапорта предложит Месси пожизненный контракт

Вступивший в должность президента «Барселоны» Жоан Лапорта намерен предложить пожизненный контракт Лионелю Месси. Об этом сообщает El Confidencial. Потенциальный трудовой договор включает в себя несколько сезонов в качестве игрока, а также продолжение сотрудничества в дальнейшем.

Отмечается, что заработная плата Месси снизится. Лапорта рассчитывает, что это станет примером для других футболистов «Барселоны».

Напомним, что Жоан Лапорта занял президентское кресло второй раз. Ранее он работал на этой должности на протяжении семи лет – с 2003 по 2010 год.