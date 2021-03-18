Объявлена дата матча «Реал» - «Барселона»

Испанская Ла Лига обнародовала расписание матчей двадцать девятого и тридцатого туров Примеры. «Эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» в Мадриде пройдёт в субботу, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Стоит отметить, что в первом круге «Реал» выиграл принципиальную битву против «Барселоны» на выезде со счётом 3:1. Игра проходила на «Камп Ноу» двадцать четвёртого октября.

На текущий момент «Реал» и «Барселона» занимают соответственно третье и второе места в турнирной таблице. Команды разделяют всего два зачётных балла.