Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Объявлена дата матча «Реал» - «Барселона»

18 Марта 2021, 15:36,

Испанская Ла Лига обнародовала расписание матчей двадцать девятого и тридцатого туров Примеры. «Эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» в Мадриде пройдёт в субботу, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Стоит отметить, что в первом круге «Реал» выиграл принципиальную битву против «Барселоны» на выезде со счётом 3:1. Игра проходила на «Камп Ноу» двадцать четвёртого октября.

На текущий момент «Реал» и «Барселона» занимают соответственно третье и второе места в турнирной таблице. Команды разделяют всего два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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