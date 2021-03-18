​Вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов оставил «Барселону» без 2 млн евро

«Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Челси» по сумме двух матчей с общим счётом 0:3. Неудача мадридского клуба огорчила «Барселону», поскольку клуб не получит два миллиона бонусных выплат по трансферу Луиса Суареса.

В прошлом году Суарес перешёл в «Атлетико» за 5 миллионов евро. Ещё 6 миллионов были заложены в сделку в качестве бонусов. Два миллиона из этой суммы каталонцы могли получить, если бы «матрасники» дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что два из шести миллионов евро «Барселона» уже заработала, ведь Суарес провёл в Примере более двадцати матчей в сезоне.