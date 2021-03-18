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​Врач: «Есть вероятность, что Азар больше не будет играть в футбол»

18 Марта 2021, 14:22,

После перехода в «Реал» Эдена Азара начали преследовать травмы. Ситуацию оценил спортивный врач доктор Гонсалес, чьи слова приводит Madrid Xtra со ссылкой на ElTransistor.

«Третья операция Азара на лодыжке очень рискованна. Есть вероятность, что футболист больше не будет играть в футбол.

Без операции Азар сможет снова тренироваться через месяц, но не сможет играть. Основываясь на своём опыте, мне трудно представить, что Азар вернётся на поле в этом сезоне.

Пока Азар не будет готов на 100%, он не должен выходить на поле. Если футболист выходит на матч после восстановления, практически не тренировавшись, обычно он снова травмируется», - сказал Гонсалес.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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