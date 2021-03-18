Лапорта: «Извини, Лео, мы попытаемся убедить тебя остаться в клубе»

В среду Жоан Лапорта официально стал новым президентом «Барселоны». В инагурационной речи новый глава каталонского клуба посвятил некоторое время желанию удержать в клубе форварда Лионеля Месси.

- Мы попытаемся убедить Лео остаться в клубе, - в этом месте речи собравшиеся начали аплодировать. - Извини, Лео, но я делаю все, что от меня зависит, и ты это знаешь. Мы намерены попытаться, конечно, убедить его остаться здесь, потому что он лучший игрок в истории. Извини, но мы тебя любим, и «Барселона» также тебя любит. Если бы стадион был полным, ты бы не думал об уходе.

Напомним, что в конце сезона Лионель Месси может стать свободным агентом. Летом 2020 года аргентинец пытался уйти, но в клубе заставили его выполнять обязательства по контракту.