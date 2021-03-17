​Глава Ла Лиги: «Роналду по-прежнему звезда, было бы прекрасно, если бы он вернулся»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил возможное возвращение в чемпионат Испании Криштиану Роналду.

«Роналду продолжает делать разницу на футбольном поле. Он по-прежнему гений и звезда. Он сделан в Мадриде, и было бы прекрасно, если бы он вернулся», - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

«Холанн и Мбаппе? Очень маловероятно, что эти футболисты могут оказаться в Ла Лиге. Я хотел бы, чтобы они приехали к нам, но мы должны быть реалистами. Не думаю, что кто-то из них окажется в нашем чемпионате», - отметил Тебас.