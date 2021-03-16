В Испании начинают пускать зрителей на стадионы

Команда «Барселоны» впервые за год сможет провести домашний матч со зрителями. Речь идёт о «Барселоне Б», которая играет в Сегунде Б и на выходных примет «Корнелью». Соперники проведут поединок на стадионе имени Йохана Кройфа, который рассчитан на 6000 мест. Медицинские чиновники Каталонии разрешили продать 1000 билетов на игру, сообщает El Mundo Deportivo. В Испании регионы могут сами решать, пускать ли зрителей на стадионы, но это касается всех турниров, которые не проводятся под эгидой Ла Лиги (кроме первых двух дивизионов).

На фон массовой кампании по вакцинации от коронавируса и отсутствии роста количества заболевших болельщиков также допустили на матч «Реал Бетис Депортиво» против «Линареса» (4:0).