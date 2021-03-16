Тебас может лишиться поста главы Ла Лиги

Федерация футбола Испании инициировала отставку главы Ла Лиги Хавьера Тебаса. В документе на 22 страницах перечислены претензии к одному из руководителей испанского футбола, сообщает La Voz de Galicia.

Главное обвинение - конфликт интересов в виде предполагаемой причастности Тебаса к представителю Сегунды «Фуэнлабраде», где сын Тебаса работает президентом, а также «Гранаде» из Примеры.

Ранее «Депортиво» из Ла-Коруньи неоднократно требовал отставки Хавьера Тебаса из-за отмены матча последнего тура Сегунды против «Фуэнлабрады», что привело к вылету «Депортиво» в третий дивизион.