​«Барселоне» грозят перевыборы президента: Лапорта до сих пор не предоставил финансовые гарантии

На страницах El Periódico вышел довольно любопытный материал по поводу ситуации в «Барселоне». Так, выбранный президент клуба Жоан Лапорта до сих пор не предоставил финансовых гарантий в размере 15% от бюджета.

Лапорта должен предоставить Ла Лиге гарантии на 124,6 миллиона евро в течение десяти дней после оглашения результатов выборов президента, то есть до среды, семнадцатого марта. Пока что Жоан имеет гарантии на 70 миллионов.

Согласно уставу «Барселоны», в случае непредоставления гарантий в срок, выборы президента назначаются заново.

Напомним, конкурентами Лапорты на выборах были Виктор Фонт и Тони Фрейша.