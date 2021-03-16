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​«Барселоне» грозят перевыборы президента: Лапорта до сих пор не предоставил финансовые гарантии

16 Марта 2021, 14:25,

На страницах El Periódico вышел довольно любопытный материал по поводу ситуации в «Барселоне». Так, выбранный президент клуба Жоан Лапорта до сих пор не предоставил финансовых гарантий в размере 15% от бюджета.

Лапорта должен предоставить Ла Лиге гарантии на 124,6 миллиона евро в течение десяти дней после оглашения результатов выборов президента, то есть до среды, семнадцатого марта. Пока что Жоан имеет гарантии на 70 миллионов.

Согласно уставу «Барселоны», в случае непредоставления гарантий в срок, выборы президента назначаются заново.

Напомним, конкурентами Лапорты на выборах были Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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