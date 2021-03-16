Куман: «Месси показал, что он лучший»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (4:1). В этом матче аргентинец оформил дубль.

«Лео показал, что он лучший. Первый гол в его исполнении был фантастическим. Месси по праву считается самым важным игроком «Барселоны». На протяжении долгих лет он доказывает это. Я очень рад, что Лионель по-прежнему с нами», - приводит слова тренера Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний форвард сыграл 25 матчей, отметившись 21 голом и семью результативными передачами.