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Куман: «Месси показал, что он лучший»

16 Марта 2021, 11:47,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (4:1). В этом матче аргентинец оформил дубль.

«Лео показал, что он лучший. Первый гол в его исполнении был фантастическим. Месси по праву считается самым важным игроком «Барселоны». На протяжении долгих лет он доказывает это. Я очень рад, что Лионель по-прежнему с нами», - приводит слова тренера Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний форвард сыграл 25 матчей, отметившись 21 голом и семью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Рональд Куман
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