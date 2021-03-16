Месси прокомментировал повторение рекорда Хави по матчам за «Барселону»

Аргентинский форвард Лионель Месси отреагировал на повторение рекордного достижения экс-полузащитника «Барселоны» Хави. 33-летний нападающий провел 767 поединков в составе каталонского гранда.

«Очень горд, что мне удалось достичь такого показателя. Большая благодарность одноклубникам, которые помогали мне все эти годы. Также хочу сказать спасибо моей семье и друзьям», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Лионель выступает в составе «сине-гранатовых» с 2003-го года. На его счету шесть «Золотых мячей».

В нынешнем сезоне Примеры аргентинец сыграл 25 матчей, забил 21 гол (3 - с пенальти) и отдал 7 результативных передач.