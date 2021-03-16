Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Азар рискует пропустить Евро-2020 из-за операции

16 Марта 2021, 10:23,

Атакующий полузащитник Эден Азар, выступающий в Испании за мадридский «Реал», в очередной раз угодил в лазарет «королевского» клуба.

Согласно сведениям газеты Marca, 30-летний бельгиец уже давно испытывает неприятные ощущения в голеностопе. Представители футболиста убеждают Эдена сделать операцию, чтобы полностью залечить повреждение.

Если Азар примет решение об операции, то пропустит остаток текущего сезона. Его поездка на чемпионат Европы-2020 окажется под большим вопросом.

В текущем розыгрыше Примеры полузащитник сыграл девять поединков, забил два гола и сделал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эден Азар
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