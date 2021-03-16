Куман: «Барселона» находится в отличной форме и борется за титул»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о борьбе за чемпионский титул в испанской Примере.

«Я постоянно говорю, что у команды есть цель. После всех потерь очков мы показали отличную реакцию. Сейчас «Барселона» находится в прекрасной форме и борется за титул. Нам больше нельзя терять очки, ведь мы и так много чего упустили», - приводит слова голландского специалиста пресс-служба УЕФА.

После 27 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 59 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Кумана отстают от лидирующего «Атлетико» на четыре балла.