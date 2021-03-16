Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»

|
16 Марта 2021, 08:10,
|
|
Форвард каталонской «Барселоны» Усман Дембеле намерен продлить трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», об этом информирует издание Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, в настоящий момент стороны ведут переговоры о новом контракте. Действующий договор 23-летнего французского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022-го года.
Усман выступает за каталонскую команду с 2017-го года. За его трансфер клуб заплатил 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 21 поединок, забил три гола и сделал две результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Усман Дембеле
Если новый президент Барсы находится в полном рассудке и трезвой памяти, то он должен как можно скорее избавиться от этого игрока. Есть такая известная поговорка - У волчонка должны вырасти зубы и он должен стать настоящим волком. Так вот у Дембеле никак не могут вырастить зубы (невозможно подсчитать сколько матчей было потеряно из-за того, что он не реализовывал 100% голевые моменты, причем как раньше, чего стоит только просиранье двух голевых моментов в матче с Ливерпулем, когда счет мог бы стать 5:0 в пользу Барсы, так и сейчас, матч с ПСЖ). Поэтому с этим инфантильным игроком надо РАССТАВАТЬСЯ - однозначно, чем раньше, тем лучше!
ну наглый парниша! заключить новый контракт и продать его подороже!