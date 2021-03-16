Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»

Форвард каталонской «Барселоны» Усман Дембеле намерен продлить трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, в настоящий момент стороны ведут переговоры о новом контракте. Действующий договор 23-летнего французского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022-го года.

Усман выступает за каталонскую команду с 2017-го года. За его трансфер клуб заплатил 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 21 поединок, забил три гола и сделал две результативные передачи.