Дубль дважды рекордсмена Месси позволил «Барселоне» разгромить «Уэску»

Заключительный матч 27-й Ла Лиги «Барселона» - «Уэска» получился насыщенным опасными моментами.

Форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси отпраздновал повторение рекорда Хави по сыгранным матчам красивым ударом из-за штрафной в левую девятку. Вскоре туда же послал мяч и Антуан Гризманн с аналогичной позиции. Жорди Альба также мог забивать, но наносил удар в упор и попал в перекладину. Рафа Мир голом с пенальти вернул интригу, а во втором тайме мог забивать, но зачем-то плечом пробил выше с дистанции в один метр, хотя могу у дальней штанги просто подставить голову. В итоге с передачи Месси Оскар Мингеса убил интригу, а на 90-й минуте Месси сделал дубль - 4:1.

«Барселона» снова вторая с отставанием от «Атлетико» в четыре очка.