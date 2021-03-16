Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Дубль дважды рекордсмена Месси позволил «Барселоне» разгромить «Уэску»

16 Марта 2021, 00:55,

Заключительный матч 27-й Ла Лиги «Барселона» - «Уэска» получился насыщенным опасными моментами.

Протокол игры  
Барселона 4:1 Уэска
(1:0) Месси Лионель 13'    
(2:0) Гризманн Антуан 35'    
    45' Мир Рафа (2:1)
(3:1) Мингеса Оскар 53'    
(4:1) Месси Лионель 90'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Де Йонг Френки   63' (Араухо Рональд (   63') Ленгле Клеман Дест Серджино   69' (Мориба Илайкс (   69') Бускетс Серхио Гонсалес Педро   85' (Пуч Рикард (   85') Альба Жорди Гризманн Антуан   69' (Тринкан Франсишку (   69') Месси Лионель Дембеле Усман   85' (Брайтвайт Мартин (   85')
Запасные: Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Пьянич Миралем Тенас Арнау
Фернандес Альваро III Пулидо Хорхе Сиовас Димитрис Инсуа Пабло   61'   78' (Вавро Денис (   78') Маффео Пабло   78' (Онтиверос Хавьер (   78') Думбия Идрисса   60' (Сеоане Хайме (   60') Рико Микель Галан Хави Феррейро Давид   78' (Лопес Педро (   78') Эскрих Даниэль   48'   60' (Гомес Серхио (   60') Мир Рафа
Запасные: Андрес Фернандес Гарсия Борха I Карлос Хуан Реал Москера Педро Рамирес Сандро Окадзаки Синджи
15 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

Форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси отпраздновал повторение рекорда Хави по сыгранным матчам красивым ударом из-за штрафной в левую девятку. Вскоре туда же послал мяч и Антуан Гризманн с аналогичной позиции. Жорди Альба также мог забивать, но наносил удар в упор и попал в перекладину. Рафа Мир голом с пенальти вернул интригу, а во втором тайме мог забивать, но зачем-то плечом пробил выше с дистанции в один метр, хотя могу у дальней штанги просто подставить голову. В итоге с передачи Месси Оскар Мингеса убил  интригу, а на 90-й минуте Месси сделал дубль  - 4:1.

«Барселона» снова вторая с отставанием от «Атлетико» в четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Уэска
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
779
16 Марта 2021, 01:04

Хороший матч Барсы.
Во много благодаря вдохновенной игре Месси игра смотрелась зрелищно и легко.
Конечно, многовато возможностей для Уэски, но сегодня Блауграна играла по бразильской системе - мы забьём столько сколько захотим.
Голы красавцы. Дебютный для Мингесы.
Слабый матч Дембеле. Без настроения. Несколько обескураживает, учитывая довольно длительный период совместной игры, отсутствие какого-либо понимания у него с Гризманном. Такое ощущение, что думают по разному.
Пенальти нам просто невероятный придумали. Жду, когда дадут что то похожее, но тогда, когда мяч будет у зрителей, а игрок соперника решит упасть в штрафной.
Тер был не собран.
Всех с хорошей игрой Барсы. Команда оставляет приятное впечатление какой уже матч подряд.

2
pol-black
16 Марта 2021, 01:01

хорошо отыграли. жаль, не сыграли так же с парижанами. Дембеле снова провёл тусклый матч. Гриз тоже был не сильно заметен, но хоть красавца положил. оборона слегка трещала, но в принципе справилась. Пике не хватает. Месси был хорош. жаль, не всегда у него удаётся так сыграть. тут соперник позволил. пенальти левейший. не понимаю, зачем нужен ВАР тогда?
всех cules - с победой! Барса в гонке!

0
779
16 Марта 2021, 01:05

С победой, дорогой pol-black!

0
pol-black
16 Марта 2021, 01:41

взаимно - с победой!

2
Шарипов Тахир
16 Марта 2021, 01:01

Хорошая серия у Барсы в Ла Лиге. Правда в этой серии игр, пожалуй, только Севилья была из когорты сильных. Предстоящие ближайшие игры с двумя Реалами - Сосьедад и Мадрид, покажут есть ли реальный запал на чемпионскую гонку. Очень хочется веритть, что есть!

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Артур Измаилов
16 Марта 2021, 01:00

шо за уродливый таракан на аватарке ветки? фууууууууу

0
Артур Измаилов
16 Марта 2021, 00:59

Посредственному и распиаренному недоротску срочно очередной (левый) ЗМ !!! Ведь он сделал тУбль Уэске ) лЮчий за весь космос !

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола