Дубль дважды рекордсмена Месси позволил «Барселоне» разгромить «Уэску»

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16 Марта 2021, 00:55,
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Заключительный матч 27-й Ла Лиги «Барселона» - «Уэска» получился насыщенным опасными моментами.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 13'
|(2:0) Гризманн Антуан 35'
|45' Мир Рафа (2:1)
|(3:1) Мингеса Оскар 53'
|(4:1) Месси Лионель 90'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Де Йонг Френки 63' ( Араухо Рональд ( 63') • Ленгле Клеман • Дест Серджино 69' ( Мориба Илайкс ( 69') • Бускетс Серхио • Гонсалес Педро 85' ( Пуч Рикард ( 85') • Альба Жорди • Гризманн Антуан 69' ( Тринкан Франсишку ( 69') • Месси Лионель • Дембеле Усман 85' ( Брайтвайт Мартин ( 85')
Запасные: Фирпо Жуниор • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
Фернандес Альваро III • Пулидо Хорхе • Сиовас Димитрис • Инсуа Пабло 61' 78' ( Вавро Денис ( 78') • Маффео Пабло 78' ( Онтиверос Хавьер ( 78') • Думбия Идрисса 60' ( Сеоане Хайме ( 60') • Рико Микель • Галан Хави • Феррейро Давид 78' ( Лопес Педро ( 78') • Эскрих Даниэль 48' 60' ( Гомес Серхио ( 60') • Мир Рафа
Запасные: Андрес Фернандес • Гарсия Борха I • Карлос Хуан Реал • Москера Педро • Рамирес Сандро • Окадзаки Синджи
15 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси отпраздновал повторение рекорда Хави по сыгранным матчам красивым ударом из-за штрафной в левую девятку. Вскоре туда же послал мяч и Антуан Гризманн с аналогичной позиции. Жорди Альба также мог забивать, но наносил удар в упор и попал в перекладину. Рафа Мир голом с пенальти вернул интригу, а во втором тайме мог забивать, но зачем-то плечом пробил выше с дистанции в один метр, хотя могу у дальней штанги просто подставить голову. В итоге с передачи Месси Оскар Мингеса убил интригу, а на 90-й минуте Месси сделал дубль - 4:1.
«Барселона» снова вторая с отставанием от «Атлетико» в четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Уэска
Хороший матч Барсы.
Во много благодаря вдохновенной игре Месси игра смотрелась зрелищно и легко.
Конечно, многовато возможностей для Уэски, но сегодня Блауграна играла по бразильской системе - мы забьём столько сколько захотим.
Голы красавцы. Дебютный для Мингесы.
Слабый матч Дембеле. Без настроения. Несколько обескураживает, учитывая довольно длительный период совместной игры, отсутствие какого-либо понимания у него с Гризманном. Такое ощущение, что думают по разному.
Пенальти нам просто невероятный придумали. Жду, когда дадут что то похожее, но тогда, когда мяч будет у зрителей, а игрок соперника решит упасть в штрафной.
Тер был не собран.
Всех с хорошей игрой Барсы. Команда оставляет приятное впечатление какой уже матч подряд.
хорошо отыграли. жаль, не сыграли так же с парижанами. Дембеле снова провёл тусклый матч. Гриз тоже был не сильно заметен, но хоть красавца положил. оборона слегка трещала, но в принципе справилась. Пике не хватает. Месси был хорош. жаль, не всегда у него удаётся так сыграть. тут соперник позволил. пенальти левейший. не понимаю, зачем нужен ВАР тогда?
всех cules - с победой! Барса в гонке!
С победой, дорогой pol-black!
взаимно - с победой!
Хорошая серия у Барсы в Ла Лиге. Правда в этой серии игр, пожалуй, только Севилья была из когорты сильных. Предстоящие ближайшие игры с двумя Реалами - Сосьедад и Мадрид, покажут есть ли реальный запал на чемпионскую гонку. Очень хочется веритть, что есть!
шо за уродливый таракан на аватарке ветки? фууууууууу
Посредственному и распиаренному недоротску срочно очередной (левый) ЗМ !!! Ведь он сделал тУбль Уэске ) лЮчий за весь космос !