Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге

Лидер «Барселоны» Лионель Месси в понедельник проводит рекордный матч в составе «сине-гранатовых», повторив достижение Хави. Помимо этого аргентинец покорил еще одну вершину в испанском футболе, забивая не менее 20 голов на протяжении 13 сезонов кряду.

Сегодня Лионель Месси открыл счет в матче с «Уэской», эффектно во время приема мяча оставил не у дел опекуна, продвинулся немного вперед и метров с 22 зарядил в левую девятку ворот противника. Мяч дважды отскочил от перекладины и оказался в сетке. В начале второго тайма матча с «Уэской» «Барселона» ведет 2:1.

Всего в текущем сезоне аргентинец забил 26 голов в 36 официальных матчах.