Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге

16 Марта 2021, 00:14,

Лидер «Барселоны» Лионель Месси в понедельник проводит рекордный матч в составе «сине-гранатовых», повторив достижение Хави. Помимо этого аргентинец покорил еще одну вершину в испанском футболе, забивая не менее 20 голов на протяжении 13 сезонов кряду.

Сегодня Лионель Месси открыл счет в матче с «Уэской», эффектно во время приема мяча оставил не у дел опекуна, продвинулся немного вперед и метров с 22 зарядил в левую девятку ворот противника. Мяч дважды отскочил от перекладины и оказался в сетке. В начале второго тайма матча с «Уэской» «Барселона» ведет 2:1.

Всего в текущем сезоне аргентинец забил 26 голов в 36 официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (6)
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0
779
16 Марта 2021, 01:13

Сколько сезонов отыграет в славной Ла Лиге столько и будет из них больше 20.
Интересно подсчитать в скольких сезонах Лео участвовал минимум в половине забитых Барсой голов.

1
Vova52
16 Марта 2021, 00:58

Fenomen ..... Nepovtorimii....

0
Артур Измаилов
16 Марта 2021, 01:01

днище и просто позор футбола!!!

1
Jeyser
16 Марта 2021, 01:02

ты о себе? согласен. вскрой вены позорная чепуха

0
Vova52
16 Марта 2021, 01:06

Na Artura nelezia obijatsia .....

0
Артур Измаилов
16 Марта 2021, 01:05

неа, про тебя и карлика меЦи

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