Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге

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16 Марта 2021, 00:14,
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Лидер «Барселоны» Лионель Месси в понедельник проводит рекордный матч в составе «сине-гранатовых», повторив достижение Хави. Помимо этого аргентинец покорил еще одну вершину в испанском футболе, забивая не менее 20 голов на протяжении 13 сезонов кряду.
Сегодня Лионель Месси открыл счет в матче с «Уэской», эффектно во время приема мяча оставил не у дел опекуна, продвинулся немного вперед и метров с 22 зарядил в левую девятку ворот противника. Мяч дважды отскочил от перекладины и оказался в сетке. В начале второго тайма матча с «Уэской» «Барселона» ведет 2:1.
Всего в текущем сезоне аргентинец забил 26 голов в 36 официальных матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Сколько сезонов отыграет в славной Ла Лиге столько и будет из них больше 20.
Интересно подсчитать в скольких сезонах Лео участвовал минимум в половине забитых Барсой голов.
Fenomen ..... Nepovtorimii....
днище и просто позор футбола!!!
ты о себе? согласен. вскрой вены позорная чепуха
Na Artura nelezia obijatsia .....
неа, про тебя и карлика меЦи