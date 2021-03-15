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Бензема: «Моя дверь открыта, если президент пожелает продлить соглашение»

15 Марта 2021, 23:40,

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема хотел бы остаться в команде и после 2022 года, когда он может стать свободным агентом. Об этом 33-летний француз заявил на пресс-конференции накануне поединка против «Аталанты».

- Я наслаждаюсь каждым занятием и матчем. Мой контракт рассчитан до 2022 года, но дверь открыта, если президент пожелает продлить соглашение, - заявил Бензема.

- Мы с Роналду много добились здесь, забили уйму голов и отдали много ассистов. Это было три года назад, но он сейчас в другом клубе. Не знаю, нравится ли ему в «Ювентусе», - добавил Бензема.

После отъезда португальца в 2018 году Бензема пришлось стать лидером атак «Реала», 27 голов Карима в прошлом сезоне помогли мадридцам выиграть Ла Лигу. В этом сезоне у Бензема 20 голов при том, что Гарет Бэйл отдан в аренду, а Эден Азар «прописался в лазарете».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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