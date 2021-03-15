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Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» могут провести Надаль и Федерер

15 Марта 2021, 23:26,

Во время пандемии коронавируса мадридский «Реал» активно реконструирует «Сантьяго Бернабеу». Не исключено, что обновлённый стадион откроется теннисным матчем между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Об этом сообщает Marca.

В 2012 года там же должен был состояться матч Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, но тогда испанец травмировался, и рекорд посещаемости теннисного матча не удалось побить.

Надаль дружит с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который ранее приглашал теннисистов на «Сантьяго Бернабеу». Если Федерер не сможет провести матч, в качестве замены ему рассматривается Джокович.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу
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