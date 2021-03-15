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Месси повторит рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону»

15 Марта 2021, 22:28,

Форвард «Барселоны» Лионель Месси попал в стартовый состав команды на матч с «Уэской», который был вынесен на понедельник. Для аргентинца это будет 767-й выход на поле в форме «сине-гранатовых», что позволит ему повторить рекорд другого легендарного игрока «Барселоны» Хави.

Эта пара оторвалась далеко от других «преследователей». К примеру у Андреса Иньесты 674 матча, у Серхио Бускетса - 616, а на пятом месте Карлес Пуйоль (593). Херард Пике расположился следом в этом рейтинге (558). В десятке также такие звезды «Барселоны» как Мигели, Виктор Вальдес, Карлес Рексач и Гильермо Амор.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хави Эрнандес
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