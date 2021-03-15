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​Названы примерные сроки восстановления Азара

15 Марта 2021, 19:32,

В карьере Эдена Азара продолжается тёмная полоса. Бельгиец практически не получал травм, когда выступал за лондонский «Челси», но после перехода в «Реал» посреди 2019 года он буквально не вылезает из лазарета.

В субботу Азар сыграл пятнадцать минут против «Эльче», восстановившись от очередной травмы, а теперь он снова угодил в лазарет. «Реал» сообщил, что Эден повредил поясничную мышцу, не называя при этом сроков восстановления игрока. По данным CBS Sports, бельгийский футболист пропустит от четырёх до шести недель. Если это так, то Азар вернётся на поле только ближе к финишу сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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