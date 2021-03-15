​«Реал» сообщил, какую травму получил Азар

Эдена Азара продолжают преследовать травмы. Бельгиец недавно восстановился и в субботу провёл четверть часа в матче чемпионата Испании против «Эльче», но теперь он снова угодил в клубный лазарет.

На официальном сайте мадридского клуба сообщается, что у Азара в результате проведённых в понедельник тестов была диагностирована мышечная травма правой поясничной мышцы. Сроки возвращения Эдена на футбольное поле не называются.

В нынешнем сезоне Эден Азар провёл только четырнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах. В них бельгийский вингер отметился тремя результативными ударами.