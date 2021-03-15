​«Реал» сообщил, какую травму получил Азар

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15 Марта 2021, 16:40,
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Эдена Азара продолжают преследовать травмы. Бельгиец недавно восстановился и в субботу провёл четверть часа в матче чемпионата Испании против «Эльче», но теперь он снова угодил в клубный лазарет.
На официальном сайте мадридского клуба сообщается, что у Азара в результате проведённых в понедельник тестов была диагностирована мышечная травма правой поясничной мышцы. Сроки возвращения Эдена на футбольное поле не называются.
В нынешнем сезоне Эден Азар провёл только четырнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах. В них бельгийский вингер отметился тремя результативными ударами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Когда полностью вылечится ему стукнет 32 а потом поиграет 3-6 месяцев и снова травмируется потом завершит свою хрустальную карьеру....
да это какая-то клоунада уже...Полгода лечится, полматча отыграет и обратно в лазарет.... У меня вот тоже спина болит, я хз, может там травма мышцы, может что еще, однако я завтра иду не в лазарет, а на работу, и не получаю миллионы евро в месяц.......
Азар наверно переплюнул всех стеклопродуктов Реала за всю историю. На моей памяти Джонатан Вутгейт, который сыграл еле еле лиш несколько матчай, остальное время в лазарете лежал. Бейл и Роббен перед Азаром просто стальные парни))
Причем здесь Азар? Вопросы к мед. персоналу Реала. Врачи -вредители.
а что весь состав Реала на больничном? бывают, кто-то попадает, но не через каждую игру как это "лондонский хрусталь"...
Шо !? Опять!? ))) (не удивлен) А реально жаль парня.