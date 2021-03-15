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​Модрич договорился о новом контракте с «Реалом»

15 Марта 2021, 16:22,

Полузащитник Лука Модрич остаётся в «Реале» на следующий сезон. Как сообщает в Twitter известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, хорватский футболист ещё в январе договорился со «сливочными» о новом контракте. Официальное объявление о пролонгации трудового договора – вопрос времени.

Лука Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года после перехода из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 34 матчах «сливочных» в различных соревнованиях. На счету Модрича четыре забитых гола и четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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