​Зидан прокомментировал очередную травму Азара

В понедельник стало известно, что Эден Азар в очередной раз оказался в лазарете. Только-только восстановившись, бельгиец снова получил травму.

«Я не могу этого объяснить. Надеюсь, что это повреждение несерьёзное . Не знаю, испытывает ли Азар давление. У него длительный контракт, и я надеюсь, что однажды – рано или поздно – мы сможем увидеть его на высоком уровне.

Терпение фанатов? Им придётся подождать. Все хотят увидеть Азара в игре, но сейчас это невозможно.

У нас в клубе работают компетентные люди, ситуацию с травмами трудно объяснить. Мы просто пытаемся найти решение, восстановить футболистов», - цитирует Зидана Mundo Deportivo.