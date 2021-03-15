​Зидан прокомментировал очередную травму Азара

|
15 Марта 2021, 16:01,
|
|
В понедельник стало известно, что Эден Азар в очередной раз оказался в лазарете. Только-только восстановившись, бельгиец снова получил травму.
«Я не могу этого объяснить. Надеюсь, что это повреждение несерьёзное . Не знаю, испытывает ли Азар давление. У него длительный контракт, и я надеюсь, что однажды – рано или поздно – мы сможем увидеть его на высоком уровне.
Терпение фанатов? Им придётся подождать. Все хотят увидеть Азара в игре, но сейчас это невозможно.
У нас в клубе работают компетентные люди, ситуацию с травмами трудно объяснить. Мы просто пытаемся найти решение, восстановить футболистов», - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
"Он разорвет скоро всех к чертям"... ( Зидан ).... Хе-хе...