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​Зидан прокомментировал очередную травму Азара

15 Марта 2021, 16:01,

В понедельник стало известно, что Эден Азар в очередной раз оказался в лазарете. Только-только восстановившись, бельгиец снова получил травму.

«Я не могу этого объяснить. Надеюсь, что это повреждение несерьёзное . Не знаю, испытывает ли Азар давление. У него длительный контракт, и я надеюсь, что однажды – рано или поздно – мы сможем увидеть его на высоком уровне.

Терпение фанатов? Им придётся подождать. Все хотят увидеть Азара в игре, но сейчас это невозможно.

У нас в клубе работают компетентные люди, ситуацию с травмами трудно объяснить. Мы просто пытаемся найти решение, восстановить футболистов», - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Марта 2021, 16:11

"Он разорвет скоро всех к чертям"... ( Зидан ).... Хе-хе...

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