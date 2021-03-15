​Бензема не против перехода Холанна в «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов против «Аталанты» получил вопрос по поводу возможного перехода в клуб Эрлинга Холанна.

«Я не буду говорить о футболисте, которого нет в нашем клубе. Я играю за «Реал» много лет, и каждый месяц люди говорят о тех или иных игроках, которые могут к нам перейти.

Холанн – хороший нападающий. Если однажды он захочет перейти в «Реал» и будет нужен клубу, пускай переходит», - рассказал Бензема журналистам.

Эрлинг Холанн в настоящий момент является футболистом дортмундской «Боруссии».