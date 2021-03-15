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​Бензема не против перехода Холанна в «Реал»

15 Марта 2021, 15:46,

Нападающий «Реала» Карим Бензема на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов против «Аталанты» получил вопрос по поводу возможного перехода в клуб Эрлинга Холанна.

«Я не буду говорить о футболисте, которого нет в нашем клубе. Я играю за «Реал» много лет, и каждый месяц люди говорят о тех или иных игроках, которые могут к нам перейти.

Холанн – хороший нападающий. Если однажды он захочет перейти в «Реал» и будет нужен клубу, пускай переходит», - рассказал Бензема журналистам.

Эрлинг Холанн в настоящий момент является футболистом дортмундской «Боруссии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Карим Бензема, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Марта 2021, 16:02

Теперь понятно почему нарцисс занялся кунг-фу с вратарем Кальяри... Перес его просто прокинул.... Хех...

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