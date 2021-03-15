​Появилось фото новой формы «Реала»

Портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах из мира футбольной формы, порадовал поклонников «Реала» фотографией домашней формы команды на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционном белом цвете. На ней можно увидеть три полоски синего цвета, что привычно для экипировки Adidas. На воротнике и рукавах есть не только синяя, но и оранжевая полоска.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на шесть зачётных баллов. Ближайший матч «сливочные» проведут шестнадцатого марта – против «Аталанты» в Лиге чемпионов.