Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Гол Эн-Несири позволил «Севилье» победить в дерби

15 Марта 2021, 00:53,

В 27-м туре чемпионата Испании прошло севильское дерби. Соперники создали достаточно много опасных моментов, и мяч не раз мог оказаться в сетке тех или иных ворот, но все время футболистам чего-то не хватало. На 27-й минуте Хесус Навас шикарным пасом вывел на ворота Юссефа Эн-Несири, и тот пробил мимо голкипера, принеся «Севилье» важную победу (1:0).

Команда Хулена Лопетеги закрепилась на четвертом месте, ее географический сосед - шестой.

Протокол игры  
Севилья 1:0 Бетис
(1:0) Эн-Несири Юссеф 27'    
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   72' Акунья Маркос Хордан Хоан   89' Фернандо Режес   79' (Гудель Неманья (   79') Сусо Хесус   67' (Ракитич Иван (   67') Гомес Алехандро   67' (Торрес Оливер (   67') Окампос Лукас   70'   86' (Де Йонг Люк (   86') Эн-Несири Юссеф   86' (Рекик Карим (   86')
Запасные: Оскар Родригес Эскудеро Серхио Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Васкес Франко Серхи Гомес Вацлик Томаш
Роблес Жоэль Эмерсон Жуниор Манди Аисса Виктор Руис Миранда Хуан   79' (Морено Алекс (   79'   82') Гидо Родригес   79' (Карвалью Вилльям (   79'   90') Гуардадо Андрес   65' (Хуанми Мигель (   65') Руибаль Айтор   47'   64' (Хоакин Санчес (   64'   85') Каналес Серхио   38' Фекир Набиль Иглесиас Борха
Запасные: Лаинес Диего Тельо Кристиан Морон Лоренцо Акуоку Поль Сидней Монтойя Мартин Родри Родриго Браво Клаудио
14 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Бетис, Юссеф Эн-Несири
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