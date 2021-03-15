Гол Эн-Несири позволил «Севилье» победить в дерби

В 27-м туре чемпионата Испании прошло севильское дерби. Соперники создали достаточно много опасных моментов, и мяч не раз мог оказаться в сетке тех или иных ворот, но все время футболистам чего-то не хватало. На 27-й минуте Хесус Навас шикарным пасом вывел на ворота Юссефа Эн-Несири, и тот пробил мимо голкипера, принеся «Севилье» важную победу (1:0).

Команда Хулена Лопетеги закрепилась на четвертом месте, ее географический сосед - шестой.