Гол Эн-Несири позволил «Севилье» победить в дерби

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15 Марта 2021, 00:53,
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В 27-м туре чемпионата Испании прошло севильское дерби. Соперники создали достаточно много опасных моментов, и мяч не раз мог оказаться в сетке тех или иных ворот, но все время футболистам чего-то не хватало. На 27-й минуте Хесус Навас шикарным пасом вывел на ворота Юссефа Эн-Несири, и тот пробил мимо голкипера, принеся «Севилье» важную победу (1:0).
Команда Хулена Лопетеги закрепилась на четвертом месте, ее географический сосед - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф 27'
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 72'Акунья Маркос • Хордан Хоан • 89'Фернандо Режес 79' ( Гудель Неманья ( 79') • Сусо Хесус 67' ( Ракитич Иван ( 67') • Гомес Алехандро 67' ( Торрес Оливер ( 67') • Окампос Лукас 70' 86' ( Де Йонг Люк ( 86') • Эн-Несири Юссеф 86' ( Рекик Карим ( 86')
Запасные: Оскар Родригес • Эскудеро Серхио • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Васкес Франко • Серхи Гомес • Вацлик Томаш
Роблес Жоэль • Эмерсон Жуниор • Манди Аисса • Виктор Руис • Миранда Хуан 79' ( Морено Алекс ( 79' ) • 82'Гидо Родригес 79' ( Карвалью Вилльям ( 79' ) • 90'Гуардадо Андрес 65' ( Хуанми Мигель ( 65') • Руибаль Айтор 47' 64' ( Хоакин Санчес ( 64' ) • 85'Каналес Серхио • 38'Фекир Набиль • Иглесиас Борха
Запасные: Лаинес Диего • Тельо Кристиан • Морон Лоренцо • Акуоку Поль • Сидней • Монтойя Мартин • Родри Родриго • Браво Клаудио
14 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Бетис, Юссеф Эн-Несири