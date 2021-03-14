​Пять задач нового президента Жоана Лапорты в «Барселоне»

Новым президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта, ранее уже занимавший это кресло в период с 2003 по 2010 год. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к задачам, которые стоят перед Лапортой – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Решить вопрос с Месси

Одна из главных задач Жоана Лапорты на ближайшее время – решить вопрос касательно будущего Лионеля Месси. Контракт звёздного аргентинца с «Барселоной» истекает через три с половиной месяца, и пока непонятно, что ждёт Месси дальше.

Сложно сказать, что для «Барселоны» лучше – расстаться с Месси и учиться жить без своего многолетнего лидера уже сейчас, начав строить команду на будущее, или же сохранить звёздного футболиста, ещё способного приносить пользу как в спортивном, так и в экономическом плане. По данным испанских СМИ, в начале следующей недели отец Месси прилетит в Барселону, где встретится с Лапортой и проведёт переговоры. Стороны должны найти решение, которое устроит всех. «Барселона» не сможет сохранить зарплату Месси на прежнем уровне, однако для аргентинца важнее убедиться в наличии у новых руководителей эффективного спортивного проекта.

Решить вопрос с Куманом

К назначению Рональда Кумана главным тренером «Барселоны» многие, в том числе и мы, относились скептически. Сомнения по поводу способности голландского тренера привести каталонскую команду к большим победам имеются и сейчас, хотя надо признать, что в последнее время наметился некий позитив, несмотря на вылет «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов.

Лапорта должен решить, довериться ли ему Куману или же сделать ставку на другого специалиста. Поскольку Кумана на тренерский мостик «Барселоны» приглашал ещё Хосеп Бартомеу, возможное желание нового президента назначить другого тренера будет выглядеть вполне логично. Между тем, в СМИ уже появилась информация о том, что судьба Кумана будет зависеть от результата в чемпионате. Если «Барселона» станет чемпионом, Лапорта не станет менять тренера.

Улучшить финансовое положение

Долги «Барселоны» на сегодняшний день составляют примерно 1,2 миллиарда евро. Таково наследие Хосепа Бартомеу и его штаба. Разобраться с финансовыми проблемами и стабилизировать положение клуба – одна из главных задач Жоана Лапорты. Решить эту задачу по одному щелчку не получится, новым руководителям «сине-гранатовых» предстоит много кропотливой работы. В условиях финансового кризиса «Барселоне» сложно конкурировать с другими европейскими топ-клубами за подписание лучших футболистов.

Разобраться с составом

«Барселона» нынче не может похвастаться по-настоящему звёздным составом. Жоан Лапорта и его штаб должны провести некоторую перестройку, повысив общий уровень футболистов в команде. Поговаривают, что каталонцы готовы продать целый ряд игроков – Антуана Гризманна, Мартина Брайтвайта, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Жуниора Фирпо и Самуэля Юмтити. Такая распродажа может позволить «сине-гранатовым» разгрузить зарплатную ведомость и подписать Эрлинга Холанна. Для сегодняшней «Барселоны» трансфер столь перспективного игрока, за которым гоняются все топ-клубы, может стать настоящим глотком свежего воздуха.

Также Лапорте нужно разобраться с футболистами, чьи контракты истекают в обозримом будущем. Этим летом завершается срок трудового договора не только Лионеля Месси, но и Оскара Мингесы. Через год прекращают действовать нынешние контракты Серхи Роберто, Ансу Фати, Усмана Дембеле, Илайкса Морибы и Педри. С кем-то нужно продлить трудовой договор, кто-то будет продан, кого-то нужно купить… В общем, работы у новых руководителей в этом направлении предостаточно.

Вернуть «Барселоне» трофеи и величие

Глобальная задача Жоана Лапорты на должности президента – вернуть «Барселоне» трофеи и былое величие. Как ни крути, а сегодня «сине-гранатовые» не являются той командой, которая способна из года в год бороться за все трофеи без исключения. За последние шесть сезонов «Барселона» лишь однажды смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов, а во всех остальных случаях вылетала раньше. В ближайшие годы болельщики «сине-гранатовых» ждут от Лапорты существенного прогресса команды.