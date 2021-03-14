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​Отец молодого хавбека «Барселоны»: «Могли подписать контракт с «Манчестер Сити», но я отменил рейс»

14 Марта 2021, 15:41,

Полузащитник «Барселоны» Илайкс Мориба начал играть за первую команду и недавно даже забил первый гол, поразив ворота «Осасуны». Несколько лет назад Мориба мог оказаться в «Манчестер Сити». Об этом рассказал отец игрока Мамади Курума.

«Переговоры с «Барселоной» по первому профессиональному контракту не продвигались. Мы встречались с Чики Бегиристайном [спортивный директор «Манчестер Сити»], и он рассказал нам об их проекте. Нам он понравился, и через несколько недель у нас были билеты в Манчестер, где мы могли подписать контракт. Я отменил рейс прямо в то утро, когда мы должны были туда отправиться. Я хотел, что Илайкс был ориентиром для следующих поколений в «Барселоне», - приводит слова родителя футболиста испанский Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Илайкс Мориба
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