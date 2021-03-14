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​Мориба не хочет установления клаузулы в его новом контракте свыше 150 млн евро

14 Марта 2021, 15:22,

Восемнадцатилетний Илайкс Мориба начал выступать за первую команду «Барселоны» и даже успел забить гол в чемпионате Испании. Действующий контракт талантливого полузащитника истекает в конце июня 2022 года, и каталонский клуб рассчитывает продлить трудовое соглашение.

Обычно «Барселона» устанавливает высокие суммы отступных в договорах своих футболистов, чтобы обезопасить себя от их потери. Мориба не хочет установления клаузулы в его контракте свыше 150 миллионов евро. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники. Молодой футболист хочет сам контролировать своё будущее за счёт вменяемой клаузулы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Илайкс Мориба
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