​Мориба не хочет установления клаузулы в его новом контракте свыше 150 млн евро

Восемнадцатилетний Илайкс Мориба начал выступать за первую команду «Барселоны» и даже успел забить гол в чемпионате Испании. Действующий контракт талантливого полузащитника истекает в конце июня 2022 года, и каталонский клуб рассчитывает продлить трудовое соглашение.

Обычно «Барселона» устанавливает высокие суммы отступных в договорах своих футболистов, чтобы обезопасить себя от их потери. Мориба не хочет установления клаузулы в его контракте свыше 150 миллионов евро. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники. Молодой футболист хочет сам контролировать своё будущее за счёт вменяемой клаузулы.