​Рамос вышел на второе место по победам в Примере, впереди только Месси

В субботу Серхио Рамос вернулся в состав «Реала», залечив травму. Мадридская команда в родных стенах добилась волевой победы над «Эльче» с результатом 2:1 благодаря дублю Карима Бензема.

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, эта победа стала для Рамоса 334-й в рамках Примеры. По количеству побед в топ-дивизионе Испании капитан «сливочных» догнал своего экс-одноклубника Икера Касильяса.

Рамос и Касильяс делят второе место, а на вершине располагается Лионель Месси. Он выиграл 377 матчей в рамках Примеры.

На текущий момент «Реал» отстаёт от лидирующего «Атлетико» в таблице Примеры на шесть очков.