Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Рамос вышел на второе место по победам в Примере, впереди только Месси

14 Марта 2021, 11:07,

В субботу Серхио Рамос вернулся в состав «Реала», залечив травму. Мадридская команда в родных стенах добилась волевой победы над «Эльче» с результатом 2:1 благодаря дублю Карима Бензема.

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, эта победа стала для Рамоса 334-й в рамках Примеры. По количеству побед в топ-дивизионе Испании капитан «сливочных» догнал своего экс-одноклубника Икера Касильяса.

Рамос и Касильяс делят второе место, а на вершине располагается Лионель Месси. Он выиграл 377 матчей в рамках Примеры.

На текущий момент «Реал» отстаёт от лидирующего «Атлетико» в таблице Примеры на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лионель Месси, Серхио Рамос, Икер Касильяс
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