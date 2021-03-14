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​Куман предпочитает подписать Лукаку, а не Холанна

14 Марта 2021, 10:15,

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман предпочитает усилить линию атаки своей команды Ромелу Лукаку, а не Эрлингом Холанном. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил испанский журналист Франсеск Агилар. Он отмечает, что в штате новоиспечённого президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты нет единого мнения по поводу того, какой форвард нужен команде.

Стоит сказать, что Ромелу Лукаку хорошо себя чувствует в «Интере», и подписать его любому клубу будет очень сложно. На днях появилась информация о том, что бельгийский форвард отказался переходить в «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Ромелу Лукаку, Рональд Куман, Эрлинг Холанн
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