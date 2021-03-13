Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Зидан: «Мы должны больше верить в себя, не сходя с ума»

13 Марта 2021, 21:47,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после волевой победы над «Эльче». Мадридская команда забила победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Эльче» - это команда, которая очень хорошо обороняется и очень много работает. Когда соперник закрывается в обороне, каждой команде тяжело. Нам приходилось искать решения.

Когда мы набираем ритм и набираемся терпения, происходят хорошие вещи. Мы должны больше верить в себя , не сходя с ума», - цитирует Зидана Marca.

«Реал» вышел на второе место в таблице Ла Лиги, но «Барселона» свою игру тура проведёт только в понедельник.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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