​Зидан: «Мы должны больше верить в себя, не сходя с ума»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после волевой победы над «Эльче». Мадридская команда забила победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Эльче» - это команда, которая очень хорошо обороняется и очень много работает. Когда соперник закрывается в обороне, каждой команде тяжело. Нам приходилось искать решения.

Когда мы набираем ритм и набираемся терпения, происходят хорошие вещи. Мы должны больше верить в себя , не сходя с ума», - цитирует Зидана Marca.

«Реал» вышел на второе место в таблице Ла Лиги, но «Барселона» свою игру тура проведёт только в понедельник.