​Зидан: «Мы должны больше верить в себя, не сходя с ума»

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13 Марта 2021, 21:47,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после волевой победы над «Эльче». Мадридская команда забила победный гол в компенсированное ко второму тайму время.
«Эльче» - это команда, которая очень хорошо обороняется и очень много работает. Когда соперник закрывается в обороне, каждой команде тяжело. Нам приходилось искать решения.
Когда мы набираем ритм и набираемся терпения, происходят хорошие вещи. Мы должны больше верить в себя , не сходя с ума», - цитирует Зидана Marca.
«Реал» вышел на второе место в таблице Ла Лиги, но «Барселона» свою игру тура проведёт только в понедельник.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан