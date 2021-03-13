​Возвращение Фати переносится

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13 Марта 2021, 17:12,
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Восстановление Ансу Фати затягивается. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на близкие к клубу источники, талантливый форвард «Барселоны» сможет вернуться на футбольное поле только в апреле. Пока что Фати не готов работать на тренировках с мячом.
Отмечается, что в каталонском клубе не планируют форсировать восстановление Фати. Молодой футболист получит столько времени, сколько потребуется.
Напомним, Ансу Фати получил травму мениска и перенёс операцию в ноябре. В нынешнем сезоне форвард успел провести за каталонцев десять матчей. В них Фати забил пять голов и отдал четыре голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ансу Фати
очень хорошо что не форсируют , хотя его очень не хватает .