​Возвращение Фати переносится

Восстановление Ансу Фати затягивается. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на близкие к клубу источники, талантливый форвард «Барселоны» сможет вернуться на футбольное поле только в апреле. Пока что Фати не готов работать на тренировках с мячом.

Отмечается, что в каталонском клубе не планируют форсировать восстановление Фати. Молодой футболист получит столько времени, сколько потребуется.

Напомним, Ансу Фати получил травму мениска и перенёс операцию в ноябре. В нынешнем сезоне форвард успел провести за каталонцев десять матчей. В них Фати забил пять голов и отдал четыре голевых паса.