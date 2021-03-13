Зидан ответил на вопрос о будущем Рамоса

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о возможном уходе из клуба центрального защитника Серхио Рамоса.

«Я не знаю, что будет с Серхио. Мне бы хотелось, чтобы Рамос остался в клубе. Это очень важный футболист для команды. Думаю, он способен играть на высоком уровне до 40 лет. Рамос - уникальный футболист», - передает слова французского тренера портал Goal.

Контракт 34-летнего защитника с «королевским» клубом истекает летом 2021-го года. Стороны никак не могут договориться о продлении договора.

В составе «Реала» Рамос выступает с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры он провел 14 матчей и забил два гола.