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Зидан ответил на вопрос о будущем Рамоса

13 Марта 2021, 10:59,

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о возможном уходе из клуба центрального защитника Серхио Рамоса.

«Я не знаю, что будет с Серхио. Мне бы хотелось, чтобы Рамос остался в клубе. Это очень важный футболист для команды. Думаю, он способен играть на высоком уровне до 40 лет. Рамос - уникальный футболист», - передает слова французского тренера портал Goal.

Контракт 34-летнего защитника с «королевским» клубом истекает летом 2021-го года. Стороны никак не могут договориться о продлении договора.

В составе «Реала» Рамос выступает с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры он провел 14 матчей и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Серхио Рамос
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