«Валенсия» без травмированного Черышева проиграла дерби

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13 Марта 2021, 01:04,
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27-й тур чемпионата Испании открывало левантийское дерби. «Валенсия» просела в стартовом отрезке и поплатилась. Сначала Хорхе Фрутос направил мяч в штангу, а вскоре перехват мяча в центре поля Рубеном Рочиной превратился в голевой пас на Рохера Марти, который в касание ушел в сторону от пары защитников и с 15 метров прицельно пробил в дальний угол ворот. Примечательно, что этот гол стал единственным, принеся три очка «Леванте».
Добавим, что травмированный Денис Черышев не попал в заявку.
Протокол игры
|(1:0) Рохер Марти 18'
Айтор Фернандес • Мирамон Хорхе 85' ( Антонио Гарсия ( 85') • Дуарте Оскар 59' ( Робер Пьер ( 59') • Везу Рубен • 4'Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе • Барди Энис • 39'Вукчевич Никола • 75'Рочина Рубен 85' ( Сон ( 85') • Рохер Марти 72' ( Леон Серхио ( 72') • Моралес Луис 72' ( Малса Микаэль ( 72')
Запасные: Дукуре Шейк III • Коке Хорхе II • Eusebio Monzo • Гомес Даниэль • Карденас Дани
Силлессен Яспер • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар • 61'Гильямон Уго 76' ( Санчес Алехандро ( 76') • Корреа Тьерри 85' ( Джейсон ( 85' ) • 31'Васс Даниэль • Олива Кристиан 85' ( Муса Юнус ( 85') • Лато Тони • 34'Ли Кан Ин 63' ( Вальехо Ману ( 63' ) • 88'Гуэдеш Гонсалу • Гамейро Кевин 76' ( Кутроне Патрик ( 76')
Запасные: Коба Куандреди • Ферру • Риверо Кристиан • Хауме Доменек • Эскьердо Висенте
12 марта. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Леванте