«Валенсия» без травмированного Черышева проиграла дерби

27-й тур чемпионата Испании открывало левантийское дерби. «Валенсия» просела в стартовом отрезке и поплатилась. Сначала Хорхе Фрутос направил мяч в штангу, а вскоре перехват мяча в центре поля Рубеном Рочиной превратился в голевой пас на Рохера Марти, который в касание ушел в сторону от пары защитников и с 15 метров прицельно пробил в дальний угол ворот. Примечательно, что этот гол стал единственным, принеся три очка «Леванте».

Добавим, что травмированный Денис Черышев не попал в заявку.