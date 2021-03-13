Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» без травмированного Черышева проиграла дерби

13 Марта 2021, 01:04,

27-й тур чемпионата Испании открывало левантийское дерби. «Валенсия» просела в стартовом отрезке и поплатилась. Сначала Хорхе Фрутос направил мяч в штангу, а вскоре перехват мяча в центре поля Рубеном Рочиной превратился в голевой пас на Рохера Марти, который в касание ушел в сторону от пары защитников и с 15 метров прицельно пробил в дальний угол ворот. Примечательно, что этот гол стал единственным, принеся три очка «Леванте».

Добавим, что травмированный Денис Черышев не попал в заявку.

Протокол игры  
Леванте 1:0 Валенсия
(1:0) Рохер Марти 18'    
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе   85' (Антонио Гарсия (   85') Дуарте Оскар   59' (Робер Пьер (   59') Везу Рубен   4' Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе Барди Энис   39' Вукчевич Никола   75' Рочина Рубен   85' (Сон (   85') Рохер Марти   72' (Леон Серхио (   72') Моралес Луис   72' (Малса Микаэль (   72')
Запасные: Дукуре Шейк III Коке Хорхе II Eusebio Monzo Гомес Даниэль Карденас Дани
Силлессен Яспер Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар   61' Гильямон Уго   76' (Санчес Алехандро (   76') Корреа Тьерри   85' (Джейсон (   85'   31') Васс Даниэль Олива Кристиан   85' (Муса Юнус (   85') Лато Тони   34' Ли Кан Ин   63' (Вальехо Ману (   63'   88') Гуэдеш Гонсалу Гамейро Кевин   76' (Кутроне Патрик (   76')
Запасные: Коба Куандреди Ферру Риверо Кристиан Хауме Доменек Эскьердо Висенте
12 марта. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Леванте
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