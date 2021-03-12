Болельщики «Барселоны» полностью доверяют Куману

«Барселона» после плохого старта сезона вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» уже в первом раунде плей-офф (1:4 и 1:1). С приходом на пост президента клуба Хоана Лапорты начали циркулировать слухи о смене главного тренера по итогам сезона. В пятницу El Mundo Deportivo сообщил о полном доверии к наставнику со стороны нового руководителя и предложил болельщикам высказать свое отношение к работе Кумана. В итоге 91% респондентов предпочитают оставить голландца у руля вместо, к примеру, приглашения главного тренера «РБ Лейпцига» Юлиана Нагельсманна.

Каталонцы пробились в финал Кубка Испании и идут на втором месте в Ла Лиге.