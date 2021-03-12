Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Болельщики «Барселоны» полностью доверяют Куману

12 Марта 2021, 21:59,

«Барселона» после плохого старта сезона вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» уже в первом раунде плей-офф (1:4 и 1:1). С приходом на пост президента клуба Хоана Лапорты начали циркулировать слухи о смене главного тренера по итогам сезона. В пятницу El Mundo Deportivo сообщил о полном доверии к наставнику со стороны нового руководителя и предложил болельщикам высказать свое отношение к работе Кумана. В итоге 91% респондентов предпочитают оставить голландца у руля вместо, к примеру, приглашения главного тренера «РБ Лейпцига» Юлиана Нагельсманна.

Каталонцы пробились в финал Кубка Испании и идут на втором месте в Ла Лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола