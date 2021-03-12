​Зидан: «Азар порвёт всех к чёртовой матери, когда наберёт кондиции»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидана высказался по поводу Эдена Азара, которого то и дело мучают травмы.

«У Азара была длительная травма, с которой он сталкивался впервые, поэтому естественно, что он чувствовал некоторый дискомфорт.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан на длительный срок, и когда он наберёт кондиции, то просто порвёт всех к чёртовой матери. Я уверен в этом и хочу сказать фанатам, что если игрок не готов на 100%, ему становится очень сложно. У Азара всё будет хорошо», - приводит слова Зидана Marca.

Эден Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года после перехода из «Челси».