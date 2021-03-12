​Зидан: «Азар порвёт всех к чёртовой матери, когда наберёт кондиции»

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12 Марта 2021, 18:52,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидана высказался по поводу Эдена Азара, которого то и дело мучают травмы.
«У Азара была длительная травма, с которой он сталкивался впервые, поэтому естественно, что он чувствовал некоторый дискомфорт.
Контракт Азара с «Реалом» рассчитан на длительный срок, и когда он наберёт кондиции, то просто порвёт всех к чёртовой матери. Я уверен в этом и хочу сказать фанатам, что если игрок не готов на 100%, ему становится очень сложно. У Азара всё будет хорошо», - приводит слова Зидана Marca.
Эден Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года после перехода из «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
согласен с зизу
Ну, если только порвёт свою очередную какую-нибудь связку к чёртовой матери, то да, это вполне может быть.
Наверное ЗЗ был под действием психотропного вещества. Азару 30-31 когда он наберет свою форму ему будет пора уйти на пенсию....
Как только купили АЗАРА он с лазарета не вылазеет и не как не порвет.
ай скорее дедушка повториц самый известный подвиг геракла чем этоц пентюх наберет хотя бы 10 пр0центов от своих кондиций.. )))
Ага... Один тоже думал, что перейдя в Юве всех порвет - но порвал себе очко... Хе..
мне последнее время кажется что они приходит на поле что бы получить очередную травму и этим оправдывать свою бестолковую игру , одно из самых дурных приобретений
ШО ,так и сказал ,что порвёт к чёртовой матери?)))Да ладно!!! ))Ему бы сейчас не мешало к бабке шептухи сходить ,либо у церковь ,бо совсем не того ...))