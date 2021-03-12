Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Отец Месси отправится на переговоры с Лапортой

12 Марта 2021, 16:43,

Отец звёздного форварда «Барселоны» Лионеля Месси по имени Хорхе уже в ближайшие дни отправится на переговоры с новоиспечённым президентом клуба Жоаном Лапортой. Как сообщает Mundo Deportivo, Хорхе Месси прилетит в Барселону в понедельник.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня, то есть в теории форвард уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами. Впрочем, аргентинец заявлял, что не планирует принимать никаких решений до конца сезона.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, но участвует в гонке за титул Примеры и сыграет в финале Кубка Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта, Хорхе Месси
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
12 Марта 2021, 18:22

Если предложат жирный контракт то всё возможно....

1
ингерман
12 Марта 2021, 17:32

ай папик-меци будет решать вопросы за своего высоковозрастного отпрыска.. это покручее геймарчега будец.. )))

1
375297059505
12 Марта 2021, 17:54

Ай, классно сказал, как ручей прожурчал))) вот только папик Мецин еще является и его агентом и это его прямая обязанность-вести переговоры...

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