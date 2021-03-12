​Отец Месси отправится на переговоры с Лапортой

Отец звёздного форварда «Барселоны» Лионеля Месси по имени Хорхе уже в ближайшие дни отправится на переговоры с новоиспечённым президентом клуба Жоаном Лапортой. Как сообщает Mundo Deportivo, Хорхе Месси прилетит в Барселону в понедельник.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня, то есть в теории форвард уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами. Впрочем, аргентинец заявлял, что не планирует принимать никаких решений до конца сезона.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, но участвует в гонке за титул Примеры и сыграет в финале Кубка Испании.