​Отец Месси отправится на переговоры с Лапортой

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12 Марта 2021, 16:43,
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Отец звёздного форварда «Барселоны» Лионеля Месси по имени Хорхе уже в ближайшие дни отправится на переговоры с новоиспечённым президентом клуба Жоаном Лапортой. Как сообщает Mundo Deportivo, Хорхе Месси прилетит в Барселону в понедельник.
Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня, то есть в теории форвард уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами. Впрочем, аргентинец заявлял, что не планирует принимать никаких решений до конца сезона.
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, но участвует в гонке за титул Примеры и сыграет в финале Кубка Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта, Хорхе Месси
Если предложат жирный контракт то всё возможно....
ай папик-меци будет решать вопросы за своего высоковозрастного отпрыска.. это покручее геймарчега будец.. )))
Ай, классно сказал, как ручей прожурчал))) вот только папик Мецин еще является и его агентом и это его прямая обязанность-вести переговоры...