Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Куман продолжит тренировать «Барселону» при одном условии

12 Марта 2021, 11:42,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман может сохранить свою работу при одном условии. Об этом рапортует Cadena Ser.

Согласно сведениям источника, голландский специалист продолжит тренировать «сине-гранатовых» в том случае, если команда станет чемпионом Испании по итогам нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта заинтересован в приглашении немецкого тренера Юлиана Нагельсманна, ныне работающего в «РБ Лейпциге».

После 26 туров Примеры каталонский клуб занимает второе место, отставая от лидирующего «Атлетико» на шесть баллов. Отметим, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив французскому «ПСЖ» (1:4, 1:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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