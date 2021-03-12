Куман продолжит тренировать «Барселону» при одном условии

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман может сохранить свою работу при одном условии. Об этом рапортует Cadena Ser.

Согласно сведениям источника, голландский специалист продолжит тренировать «сине-гранатовых» в том случае, если команда станет чемпионом Испании по итогам нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта заинтересован в приглашении немецкого тренера Юлиана Нагельсманна, ныне работающего в «РБ Лейпциге».

После 26 туров Примеры каталонский клуб занимает второе место, отставая от лидирующего «Атлетико» на шесть баллов. Отметим, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив французскому «ПСЖ» (1:4, 1:1).