Рамос: «От ухода Роналду проиграл и «Реал», и сам Криштиану»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из «королевского» клуба.

«От этого трансфера проиграл и клуб, и сам Роналду. Будь я президентом «Реала», то никогда не продал бы Криштиану. Это один из лучших футболистов мира, сотрудничество с ним должно длиться всю жизнь.

Роналду принял такое решение, его нельзя упрекать. Такие великие футболисты имеют право решать свою судьбу», - приводит слова Серхио AS.

Криштиану защищал цвета «Реала» на протяжении девяти сезонов. С лета 2018-го года португалец выступает за туринский «Ювентус».