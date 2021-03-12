Лапорта определил фаворита на пост главного тренера «Барселоны»

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12 Марта 2021, 10:36,
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает кандидатуры тренеров, которые могут заменить голландца Рональда Кумана на посту рулевого команды.
Согласно данным Barcauniversal, руководитель обратил внимание на немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна, ныне работающего в «РБ Лейпциге». Лапорте нравится стиль игры, который проповедует 33-летний тренер.
Источник утверждает, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для нового руководства «сине-гранатовых».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Юлиану со стороны «Баварии». Мюнхенский гранд может пригласить тренера, если Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Юлиан Нагельсманн, Жоан Лапорта
ай надеюсь хави читаец еф.. )))
пока Месси в команде ничего не поможет Барсе!
будем выгонять рыжого перца...