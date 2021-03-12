Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лапорта определил фаворита на пост главного тренера «Барселоны»

12 Марта 2021, 10:36,

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает кандидатуры тренеров, которые могут заменить голландца Рональда Кумана на посту рулевого команды.

Согласно данным Barcauniversal, руководитель обратил внимание на немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна, ныне работающего в «РБ Лейпциге». Лапорте нравится стиль игры, который проповедует 33-летний тренер.

Источник утверждает, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для нового руководства «сине-гранатовых».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Юлиану со стороны «Баварии». Мюнхенский гранд может пригласить тренера, если Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Юлиан Нагельсманн, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
12 Марта 2021, 12:42

ай надеюсь хави читаец еф.. )))

1
Spirit
12 Марта 2021, 12:21

пока Месси в команде ничего не поможет Барсе!

1
Misha_diablo_football
12 Марта 2021, 11:37

будем выгонять рыжого перца...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола