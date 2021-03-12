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Рамос ответил на вопрос о трансфере в «Барселону»

12 Марта 2021, 09:38,

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о возможном трансфере в каталонскую «Барселону».

«Никогда не перейду в «Барселону». Мне нравится их новый президент, однако в жизни есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги. Например, вы никогда не увидите в «Реале» Херарда Пике или Хави», - приводит слова футболиста AS.

Напомним, что Серхио защищает цвета «королевского» клуба с 2005-го года. Его контракт с мадридцами рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Рамос провел 14 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхио Рамос
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